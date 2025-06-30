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«Теперь захожу в магазины «Белвест» из любопытства»

  • 30.06.2025, 10:29
  • 1,114
«Теперь захожу в магазины «Белвест» из любопытства»

Во что превратилась известная фабрика.

Читательница сайта Charter97.org отреагировала на новость о крупных долгах «Белвеста». Задолженность предприятия — более 33 миллионов рублей:

— Как может обанкротиться немецко-белорусское предприятие с участием известной немецкой компании Salamander?

 «Белвест» в Беларуси — это почти как легенда. Ещё до прихода к власти Лукашенко предприятие производило 2 миллиона пар обуви. Помню, как в детстве и юности было престижно купить качественную кожаную обувь от «Белвеста».

Но расцвет предприятия был недолгим — уже через два года после того, как к власти пришёл «крепкий хозяйственник», Salamander вышел из числа учредителей, а «Белвест» превратился в белорусско-российскую фабрику.

Обувь их я покупала себе редко — для меня, молодой специалистки, она была слишком дорогой. Но кое-что имелось в коллекции. Носилась она долго — и сейчас у крыльца в деревне стоят мои ботинки, которым уже больше 10 лет.

Шло время, а модели «Белвеста» так и оставались на уровне начала 90-х. Да и качество обуви впоследствии совсем ухудшилось. Сейчас, когда захожу в магазин «Белвест», то скорее из любопытства. Потому что цена одной пары превышает 200 рублей. А это уже немалые деньги!

И вот теперь — огромные долги, вынужденные отпуска для работников... Такие последствия вмешательства государства в частное предприятие приходится стыдливо прятать. Но это самая популярная схема у диктатора: сначала отобрать фирму у владельца, передать своим «специалистам», а там — как получится.

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