Абонентов белорусских мобильных операторов ждет революция 4.06.2025, 10:15

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МТС и А1 отключают популярные тарифные планы.

Один из мобильных операторов Беларуси принял решение, которое может стать сюрпризом для многих клиентов, пишет tochka.by.

Их ждут изменения в тарифных планах. Точнее, новшество затронет одно из самых популярных предложений от МТС.

Отмечается, что уже с 10 июня оператор прекращает обслуживание тарифных планов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище Х», «Безлимитище 2.0».

Те клиенты, которые подключены к ним, после этой даты могут быть удивлены. Если вовремя не подсуетиться, то можно сделать неожиданное открытие в личном кабинете.

Сообщается, что абоненты смогут перейти на актуальные тарифные планы самостоятельно.

Если человек не изменит их до указанной даты, будет автоматически произведена смена на тариф «#Безлимитище» как наиболее близкий по параметрам к закрываемым.

На сайте МТС подчеркивается, что цена этого тарифного плана будет составлять от Br24,90 до Br36,90. Кроме того, мобильный оператор при переходе сохранит все акционные условия, предоставленные клиенту ранее.

При этом до 31 июля 2025 года абоненты могут самостоятельно выбрать любой другой актуальный тарифный план МТС и бесплатно перейти на него.

А1 также отключает тарифные планы

С 1 июня прекратилось обслуживание не менее популярного у А1 тарифного плана.

По информации пресс-службы оператора, больше нельзя будет воспользоваться двумя предложениями. Они называются «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0».

До указанной даты абоненты данного тарифного плана могли самостоятельно перейти на любые актуальные предложения компании.

При этом абоненты, не сменившие тарифный план до 1 июня самостоятельно, были автоматически переведены на актуальный «Драйв Анлим». Его стоимость составляет Br33. Подробнее с этой информацией оператор предлагает ознакомиться здесь.

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