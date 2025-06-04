Белоруска придумала гениальный метод для спасения картошки в огороде 1 4.06.2025, 12:12

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Иллюстративное фото

Бодрое видео собрало почти 900 тысяч просмотров.

В TikTok завирусилось видео, в котором женщина показала необычный (и, скорее всего, шуточный) лайфхак, как бороться с колорадским жуком с помощью… обычного пылесоса.

На видео, которое уже собрало почти 894 тысячи просмотров, она бодро пылесосит картошку (без насадки) прямо на огороде, будто это диван в гостиной, пишет «Телеграф».

К слову, если отбросить то, как странно и смешно это выглядит, такой простой и гениальный метод, кажется, действительно позволит избавиться от вредителя за минут 5. Кто знает — может, скоро в магазинах появятся специальные пылесосы «антижук»?

Даже судя по количеству лайков (7000), сохранениям (более 800) и комментариям, лайфхак откликнулся многим.

«Как думаете, если я с пылесосом побегу по огороду, соседи сразу дурку вызовут, или я все же успею собрать жука!?» — пошутила одна из пользовательниц.

«Мой пылесос засосет жуку вместе с картошкой», — высказалась вторая.

«Гениально. Робот-пылесос, интересно медведок, соберет?», — возникла идея у третьего.

«За такой лайфхак нужно давать Нобелевскую премию!», — восхитился кто-то.

«У меня папа так лет 35 назад крыжовник собирал. Соседи были в шоке», — поделился очередной комментатор.

«Так, я не поняла, это что, я зря в детстве на корячках собирала этих жуков своими руками в это [дурацкое] ведро с бензином?», — возмутилась еще одна пользовательница.

Кстати, вот еще один метод, к которому в сердцах прибегают многие садоводы. Возможно, тоже поможет?

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