Борислав Береза: В Кремле царит растерянность 6 4.06.2025, 13:26

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Такой пощечины Россия еще не получала.

В течение нескольких дней Служба безопасности Украины провела две дерзкие операции — «Паутина», в ходе которой был нанесен мощнейший удар по стратегической авиации РФ, а также удар по Крымскому мосту.

Какие последствия для РФ будут иметь эти атаки? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Тут одновременно несколько моментов. Первое — Россия потеряла паритет с США в ядерном противостоянии, потому что самолеты стратегической авиации являются частью ядерной триады России. А резкое уменьшение их количества, а также сокращение числа самолетов ДРЛО, которые являются глазами этой ядерной авиации, говорит о том, что ядерный щит России стал не только меньше, но и менее эффективным.

Но самое интересное, что все снова увидели, как война, которую Россия начала против Украины, переходит уже на территорию Российской Федерации. Украина показала, что РФ — это колосс на глиняных ногах. Операция, которую провела СБУ, войдет в историю спецслужб на таком же уровне как недавняя операция «Моссада» против террористов «Хезболлы» с пейджерами. Только если там была уничтожена физическая сила, то здесь — обороноспособность целой страны, ущерб исчисляется миллиардами.

А самое главное — такой пощечины Россия не получала раньше никогда и ни от кого. Хотя, пощечин от Украины она успела получить уже немало — начиная с крейсера «Москва» и заканчивая «Киевом за три дня». То есть это не первый раз.

Но нужно подчеркнуть еще один момент. Спецслужба Украины, а именно СБУ, показала, что может действовать нелинейно. Когда россияне называют это терактом, они просто откровенно лицемерят и врут. Ведь теракт — это когда подводят эти грузовики с дронами под Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково и там уже запускают их по гражданской авиации.

А здесь это было сделано возле военных аэродромов, с которых взлетают самолеты, бомбящие мирные города и села Украины. Те самые самолеты, которые обстреливают ракетами больницы, школы, детские сады и жилые дома украинцев. Поэтому это никакой не терроризм, это удар возмездия тем террористам, которые использовали стратегическую авиацию, чтобы кошмарить мирное население Украины.

— Как реагируют в России на эти атаки?

— Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас растеряны. Быстрых увольнений, конечно, не будет — все это сделают чуть позже, через какое-то время. Но в данный момент в самой России, в Кремле, осознали, что они неэффективны и не могут противостоять таким инновационным действиям.

Более того, там задаются вопросом: «А что дальше?». Например, атаки на подводный ядерный флот России? На шахтные пусковые установки? А если это будут не украинцы, а какие-нибудь ваххабиты, которые просто переймут этот опыт и воспользуются им? ИА если это будут еще какие-то другие истории?

То есть приходит понимание того, что люди, которые сегодня управляют Россией, могут только привести к ее развалу и поражению. Для нас это хорошо. Но с другой стороны, нельзя забывать и о том, что Россия будет думать, как измениться и защитить себя.

Это также говорит еще об одном важном моменте. В России сегодня не знают, как противостоять Украине, которая идет технологическим путем. Россия — страна, которая воюет «мясом», террористическими методами, традиционно либо уничтожая все на своем пути, либо ценой огромных потерь.

Украина же провела точечную операцию, фактически хирургически точную, и показала, что никаких случайных жертв не было. Единственная случайная жертва — водитель машины, но его задушили сами россияне, которые в очередной раз показали свое варварское нутро. А все остальное четко показало просто невероятный уровень подготовки и исполнения этой операции.

Что теперь будет делать Кремль? Конечно, последуют какие-то отставки, новые назначения. Но, скорее всего, это будет использовано для войны внутри «башен Кремля» — ФСБ, ГРУ, ФСИН, ФСО и так далее — которые постоянно конкурируют между собой. Они будут бороться за контроль над потоками средств и власть.

В России опять заговорили о том, что Путин не такой уж и сильный, если допускает такие ситуации. Снова заговорили о преемнике, но кто он? Преемник-то — сын Патрушева, который руководит ФСБ, и именно он проспал эту ситуацию. Может быть, тогда преемник должен быть другим?

То есть мы сейчас наблюдаем запуск хаотических процессов внутри российских террористических элит. И это очень полезно для всех: чем больше свара внутри России, тем ближе она к внутреннему развалу.

— Изменится ли взгляд на войну среди международных партнеров Украины?

— Будем надеяться на это. Украина в очередной раз показала, что Россия не всесильна. По России можно наносить ущерб, и главное — она не может ничего сделать, кроме как атаковать «мясом».

— Повлияет ли это на ход переговоров?

— На данный момент — нет. На переговоры повлияет комплекс действий. Это как пазл: пока видна только одна его часть. Нужно одновременно останавливать врага на поле боя, останавливать его наступление. Только тогда, когда россияне поймут, что их наступление захлебнулось, а войска сточились, они сядут за переговоры. Все остальное — лишь элементы пазла: дипломатия, военные удары, действия спецслужб.

Поэтому всю эту ситуацию нужно рассматривать только в комплексе. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда российское наступление захлебнется. Не раньше.

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