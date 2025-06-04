«До конца этого года»: полковник ВСУ назвал сценарий окончания войны 4.06.2025, 14:35

Олег Жданов

Россия входит в крутое пике.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов ответил, насколько реалистичной выглядит перспектива завершения войны в течение года и при каких условиях это возможно. По мнению эксперта, важным моментом является то, что финансово-экономическая ситуация в РФ входит в крутое пике.

Даже глава российского центробанка официально признает рецессию: они не в состоянии сдержать инфляцию, еще и к тому же у них коллапс с ценами.

«Например, когда Путин проводил недавнюю видеоконференцию и среди прочего сказал, что нужно срочно купить картошку у белорусов. Лукашенко ответил: «А у меня нет - вы ее уже всю выкупили». В России цена на картофель выросла на 173%. Там сейчас разгорается овощной кризис, и цены на овощи бьют рекорды», - говорит Жданов - заявил Жданов в разговоре с «Главредом».

В РФ начался картофельный кризис: цены выросли в 4 раза, а продукт стал роскошью

Кроме этого, как напоминает эксперт, не стоит забывать, что экономика РФ переведена на военные рельсы. Именно по этой причине нет товаров народного потребления. На сегодняшний день колос на глиняных ногах под названием Российская Федерация очень шатается, считает эксперт.

«Вливания в военно-промышленный комплекс дают эффект только на первом этапе, когда начинают производиться товары. Плюс занятость населения и рост благосостояния. Но буквально через полгода нужно наращивать производство товаров народного потребления, чтобы люди могли реализовать деньги, которые они зарабатывают. Иначе инфляция начинает съедать все. В РФ запустили печатный станок, потому что иначе наполнить бюджет не удается. За пять месяцев этого года Россия уже в третий раз проводит секвестр бюджета», - говорит Жданов.

Резюмируя, эксперт не исключает, что до конца этого года мы можем ожидать социальных бунтов в России.

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