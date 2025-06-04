Доходы России от нефти рухнули до минимума за два года
- 4.06.2025, 15:00
Удар оказался двойным.
Доходы России от продажи нефти обвалились до самого низкого уровня с июня 2023 года. На фоне падения мировых цен на нефть Москва лишилась десятков миллиардов и получила самый болезненный удар по бюджету за последние два года.
По расчетам Bloomberg на основе свежих данных Минфина РФ, нефтяные налоги в мае упали сразу на 32% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 430,4 млрд рублей (примерно $5,5 млрд). В совокупности нефтегазовые доходы бюджета составили 512,7 млрд рублей, что на целых 35% меньше, чем год назад.
Нефть больше не кормит Кремль
Обрушение цен на нефть вызвано как глобальными экономическими рисками из-за политики США, так и резким увеличением добычи в странах ОПЕК+, особенно Саудовской Аравией. Даже на последней встрече картеля между Россией и другими участниками возник раскол — Москва оказалась в меньшинстве.
Но для Кремля ситуация особенно драматична: нефть и газ составляют треть всех налоговых поступлений в бюджет. И этот источник стремительно мелеет.
Новое падение
В мае нефтяные доходы рухнули по сравнению с предыдущим месяцем.
Причина — особенности фискального календаря и резкое снижение средней цены на нефть марки Urals: в апреле она составляла всего $54,76 за баррель, что на четверть ниже, чем год назад. Удар оказался двойным.
Помимо низких цен, доходы России съела и крепкая валюта: курс рубля вырос на 10%, что снизило рублевую выручку от экспорта.
Даже глава «Роснефти» Игорь Сечин недавно открыто обвинил Центробанк в завышенном курсе, который «режет» экспортные поступления.
Дыры в бюджете и трещины в системе
Ситуация настолько серьёзна, что правительство уже пересмотрело бюджет и утроило целевой дефицит.
Заплатить за войну, за обещания Путина и за внутренние субсидии становится всё труднее. В мае выплаты нефтеперерабатывающим заводам на внутреннем рынке составили всего 42,5 млрд рублей — минимальный уровень с октября 2023 года.
Кризис в нефтяной казне — это не просто финансовая проблема, это сигнал о надвигающейся системной слабости государства. Если нефть больше не спасает, кто или что спасёт экономику России завтра?