закрыть
4 июня 2025, среда, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доходы России от нефти рухнули до минимума за два года

  • 4.06.2025, 15:00
Доходы России от нефти рухнули до минимума за два года

Удар оказался двойным.

Доходы России от продажи нефти обвалились до самого низкого уровня с июня 2023 года. На фоне падения мировых цен на нефть Москва лишилась десятков миллиардов и получила самый болезненный удар по бюджету за последние два года.

По расчетам Bloomberg на основе свежих данных Минфина РФ, нефтяные налоги в мае упали сразу на 32% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 430,4 млрд рублей (примерно $5,5 млрд). В совокупности нефтегазовые доходы бюджета составили 512,7 млрд рублей, что на целых 35% меньше, чем год назад.

Нефть больше не кормит Кремль

Обрушение цен на нефть вызвано как глобальными экономическими рисками из-за политики США, так и резким увеличением добычи в странах ОПЕК+, особенно Саудовской Аравией. Даже на последней встрече картеля между Россией и другими участниками возник раскол — Москва оказалась в меньшинстве.

Но для Кремля ситуация особенно драматична: нефть и газ составляют треть всех налоговых поступлений в бюджет. И этот источник стремительно мелеет.

Новое падение

В мае нефтяные доходы рухнули по сравнению с предыдущим месяцем.

Причина — особенности фискального календаря и резкое снижение средней цены на нефть марки Urals: в апреле она составляла всего $54,76 за баррель, что на четверть ниже, чем год назад. Удар оказался двойным.

Помимо низких цен, доходы России съела и крепкая валюта: курс рубля вырос на 10%, что снизило рублевую выручку от экспорта.

Даже глава «Роснефти» Игорь Сечин недавно открыто обвинил Центробанк в завышенном курсе, который «режет» экспортные поступления.

Дыры в бюджете и трещины в системе

Ситуация настолько серьёзна, что правительство уже пересмотрело бюджет и утроило целевой дефицит.

Заплатить за войну, за обещания Путина и за внутренние субсидии становится всё труднее. В мае выплаты нефтеперерабатывающим заводам на внутреннем рынке составили всего 42,5 млрд рублей — минимальный уровень с октября 2023 года.

Кризис в нефтяной казне — это не просто финансовая проблема, это сигнал о надвигающейся системной слабости государства. Если нефть больше не спасает, кто или что спасёт экономику России завтра?

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров