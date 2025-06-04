Доходы России от нефти рухнули до минимума за два года 4.06.2025, 15:00

Удар оказался двойным.

Доходы России от продажи нефти обвалились до самого низкого уровня с июня 2023 года. На фоне падения мировых цен на нефть Москва лишилась десятков миллиардов и получила самый болезненный удар по бюджету за последние два года.

По расчетам Bloomberg на основе свежих данных Минфина РФ, нефтяные налоги в мае упали сразу на 32% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 430,4 млрд рублей (примерно $5,5 млрд). В совокупности нефтегазовые доходы бюджета составили 512,7 млрд рублей, что на целых 35% меньше, чем год назад.

Нефть больше не кормит Кремль

Обрушение цен на нефть вызвано как глобальными экономическими рисками из-за политики США, так и резким увеличением добычи в странах ОПЕК+, особенно Саудовской Аравией. Даже на последней встрече картеля между Россией и другими участниками возник раскол — Москва оказалась в меньшинстве.

Но для Кремля ситуация особенно драматична: нефть и газ составляют треть всех налоговых поступлений в бюджет. И этот источник стремительно мелеет.

Новое падение

В мае нефтяные доходы рухнули по сравнению с предыдущим месяцем.

Причина — особенности фискального календаря и резкое снижение средней цены на нефть марки Urals: в апреле она составляла всего $54,76 за баррель, что на четверть ниже, чем год назад. Удар оказался двойным.

Помимо низких цен, доходы России съела и крепкая валюта: курс рубля вырос на 10%, что снизило рублевую выручку от экспорта.

Даже глава «Роснефти» Игорь Сечин недавно открыто обвинил Центробанк в завышенном курсе, который «режет» экспортные поступления.

Дыры в бюджете и трещины в системе

Ситуация настолько серьёзна, что правительство уже пересмотрело бюджет и утроило целевой дефицит.

Заплатить за войну, за обещания Путина и за внутренние субсидии становится всё труднее. В мае выплаты нефтеперерабатывающим заводам на внутреннем рынке составили всего 42,5 млрд рублей — минимальный уровень с октября 2023 года.

Кризис в нефтяной казне — это не просто финансовая проблема, это сигнал о надвигающейся системной слабости государства. Если нефть больше не спасает, кто или что спасёт экономику России завтра?

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