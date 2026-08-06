«Кремниевая долина нервно курит в сторонке» 5 6.08.2026, 15:19

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Интернет от А1 работает «примерно как факс».

Минчанин pika_pikados обратился к мобильному оператору с неудобными вопросами.

«А1, вы правда решили строить бизнес по принципу цыганки на вокзале? – пишет он. – Если да, то можно просто честно написать: «Мы регулярно подключаем людям услуги без спроса. Если вас это бесит, уходите». Было бы хотя бы без лицемерия.

У меня был пакет: безлимитная мобильная связь, домашний интернет и телевидение. Телевидение, которое мне вообще не нужно, тем более, что ваше приложение умудряется так работать, что телевизор через несколько минут просто уходит в перезагрузку.

Наконец появилась возможность оставить только связь и домашний интернет. Ну окей. Даже проглотил то, что за отключение ненужной мне услуги вы решили взять ещё несколько рублей.

Но дальше начинается фирменный стиль А1. Без единого уведомления мне подключают «Безопасный интернет». Серьёзно? У вас в компании считается нормальным сначала впарить, а потом посмотреть, заметит человек или нет?

И самое смешное, эта «суперзащита» умеет проверять, открыт сайт по HTTPS или HTTP. Все. Просто аплодирую стоя. Вот это технологии. Кремниевая долина уже нервно курит в сторонке.

И ведь это не первый «косяк». Я уже смирился с тем, что мобильный интернет на Рафиева работает примерно как факс в 2026 году. Если вижу скорость в 1 Мбит/с, думаю: «Ого, сегодня праздник».

Но, А1, может, хотя бы перестанете молча подключать людям всякую ерунду? Или просто честно скажите: «Да, мы так работаем». Тогда вопросов не будет. Будет только заявление на переход к другому оператору».

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