Мужчина из Техаса проник в резиденцию Трампа
- 4.06.2025, 19:23
Он хотел «распространить Евангелие» и жениться на его внучке.
В ночь на 3 июня 2025 года 23-летний Энтони Рейес из Техаса был задержан Секретной службой США после того, как незаконно проник на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает NBC News.
По данным полиции, мужчина перелез через ограждение около полуночи, заявив, что намерен «распространить Евангелие» и жениться на 18-летней Кай Трамп — внучке президента США и дочери Дональда Трампа-младшего.
Сотрудники Секретной службы оперативно задержали Рейеса без инцидентов. Позже его передали полиции Палм-Бич, где ему предъявили обвинение в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Суд назначил залог в размере $50 тыс. и запретил Рейесу приближаться к членам семьи Трампа, включая Кай. Он заявил о своей невиновности.
На момент происшествия Дональд Трамп находился в Вашингтоне.
По информации правоохранительных органов, это не первая попытка Рейеса проникнуть на территорию резиденции: ранее он уже пытался сделать это в новогоднюю ночь.
Кай Трамп известна как популярный инфлюенсер и перспективная гольфистка. Она активно ведет блоги в социальных сетях, имеет миллионы подписчиков и планирует поступить в Университет Майами для продолжения спортивной карьеры.
Инцидент произошел на фоне усиленных мер безопасности вокруг Трампа после двух покушений во время его предвыборной кампании в 2024 году. В июле того года пуля задела его ухо на митинге в Пенсильвании, а в сентябре было предотвращено еще одно нападение на его гольф-клубе во Флориде.