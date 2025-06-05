Рубль и рынок акций РФ рухнули после заявления Путина про Украину 5.06.2025, 14:20

Валютный рынок отреагировал еще острее.

Российская экономика получила новый удар после заявлений Путина об отказе от переговоров с Украиной: рубль пошатнулся, рынок акций откатился, а инвесторы застыли в ожидании нового витка изоляции. Об этом пишет The Moscow Times.

Паническая распродажа

На фоне выступления Путина в среду российские рынки резко отреагировали спадом. Риторика Кремля, отвергающая возможность перемирия и обвиняющая Украину в «терроре», вызвала на бирже паническую распродажу. Индекс Мосбиржи, который с утра рос на 1,3%, к закрытию потерял весь прирост и остановился на отметке 2836,6 пункта.

Валютный рынок отреагировал еще острее: доллар на внебиржевых торгах взлетел на 2,9%, достигнув 79,25 рубля. Евро подорожал до 90,5 рубля, а курс юаня — до 11,08 рубля, что означает падение рубля на 1%.

Мир на паузе

Аналитики связывают это с нервозной реакцией инвесторов на ужесточение риторики и отказ от переговоров. «Резкие взаимные заявления сторон вызывают обеспокоенность по поводу перспектив мирного урегулирования», — прокомментировала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Выступая на заседании с правительством, Путин обвинил Киев в подрыве мостов в приграничных с Украиной регионах. Эти слова фактически поставили крест на призывах Украины о 30-дневном перемирии и личной встрече лидеров.

Зеленский отверг условия Кремля

Несколькими часами ранее президент Украины Зеленский отверг так называемый «меморандум» Москвы, назвав его откровенным ультиматумом.

«Его не примут всерьез ни Украина, ни кто-либо еще», — заявил Зеленский.

Финансовое давление на рубль усугубляется падением цен на нефть: российская Urals в мае продавалась в среднем по $52 за баррель. Это минимум с лета 2023 года и на 23% ниже январского уровня.

По словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, это сказывается на валютной выручке страны (юань и доллар), ослабляя и рубль, и макроэкономическую стабильность. В таких условиях любая перспектива стабилизации экономики становится все более призрачной.

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