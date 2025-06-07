Американка Гофф обыграла Соболенко в финале «Ролан Гаррос»
- 7.06.2025, 19:33
Белоруска вела по ходу встречи.
В Париже состоялся женский финал Открытого чемпионата Франции 2025 года. В решающем матче сошлись первая и вторая ракетки мира — белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гофф.
В первом сете американка уступала 1:4 по геймам, однако восстановила паритет, а затем отыграла два сетбола на подаче соперницы.
Однако Соболенко забрала первую партию на тай-брейке — 7:5.
Второй сет прошел при ощутимом преимуществе Гофф. 21-летняя теннисистка уверенно выиграла партию с тремя брейками — 6:2.
В решающем сете Гофф сделала ранний брейк, Соболенко отыгралась (3:3), однако в следующем гейме Коко снова забрала подачу белоруски, после чего довела матч до победы и титула — 6:4.
»Ролан Гаррос-2025» (женщины), финал
Арина Соболенко — Коко Гофф (США) — 7:6 (5), 2:6, 4:6