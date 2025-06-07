закрыть
7 июня 2025, суббота, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американка Гофф обыграла Соболенко в финале «Ролан Гаррос»

  • 7.06.2025, 19:33
Американка Гофф обыграла Соболенко в финале «Ролан Гаррос»

Белоруска вела по ходу встречи.

В Париже состоялся женский финал Открытого чемпионата Франции 2025 года. В решающем матче сошлись первая и вторая ракетки мира — белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гофф.

В первом сете американка уступала 1:4 по геймам, однако восстановила паритет, а затем отыграла два сетбола на подаче соперницы.

Однако Соболенко забрала первую партию на тай-брейке — 7:5.

Второй сет прошел при ощутимом преимуществе Гофф. 21-летняя теннисистка уверенно выиграла партию с тремя брейками — 6:2.

В решающем сете Гофф сделала ранний брейк, Соболенко отыгралась (3:3), однако в следующем гейме Коко снова забрала подачу белоруски, после чего довела матч до победы и титула — 6:4.

»Ролан Гаррос-2025» (женщины), финал

Арина Соболенко — Коко Гофф (США) — 7:6 (5), 2:6, 4:6

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров