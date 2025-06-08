Где сдать старые или поврежденные деньги и сколько это стоит: список всех банков Беларуси 8.06.2025, 9:13

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Банки принимают для обмена не всю валюту, но есть способ, как их убедить взять банкноты.

Денежные купюры имеют свойство изнашиваться, и однажды наступает момент, когда обменный пункт отказывает в их приеме. Что делать в этом случае? Myfin.by задал этот вопрос банкам и выяснил, на каких условиях можно обменять валютные бумажные дензнаки, не отвечающие единому перечню платежеспособности.

Какие купюры принимают без ограничений?

В декабре 2023 года 20 белорусских банков и небанковских кредитно-финансовых организаций подписали обновленную версию соглашения об использовании в работе единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте (за исключением российских рублей). В документе указано, участники соглашения обязаны принимать иностранные купюры по установленному курсу при наличии:

загрязнений;

потертостей;

надрывов (не более 5 штук);

проколов (не более 4 штук);

надписей (не более 3 штук с размером стороны каждой до 10 мм и не более одной с размером стороны до 20 мм);

пятен (не более одного с размером стороны до 10 мм и не более трех с размером стороны до 5 мм);

изменения тона банкноты в ультрафиолете;

наличия белого или голубого свечения в ультрафиолете при условии, что структура бумаги не нарушена;

наличия свечения иного оттенка на участках в границах одного квадрата со стороной до 30 мм или трех квадратов в границах со стороной до 10 мм.

Разорванные, слипшиеся, влажные банкноты, а также купюры с надписями типа «вор», «рэкет», «взятка» или имеющие следы специальной краски, которая применяется при проведении оперативно-розыскных мероприятий, не могут быть приняты к обмену на общих основаниях, так как не отвечают требованиям платежности. Состояние купюр при этом оценивается в пунктах обмена специалистами, которые принимают решение об их приеме, руководствуясь соглашением.

Если банкноты не отвечают признакам платежности, их все же можно сдать или обменять на купюры аналогичного достоинства. Правда, сделать это можно не во всех банковских отделениях, а за операцию предусмотрена комиссия.

Обычный обмен или инкассо: в чем разница?

Большинство белорусских банков предлагают клиентам, у которых на руках оказались ветхие или поврежденные банкноты в иностранной валюте, сдать их с удержанием комиссии. Речь идет об обычном обмене на беларусские рубли (реже иностранные банкноты обмениваются на аналогичные). Из причитающейся к выплате суммы банк удерживает вознаграждение. Операция производится на месте в течение нескольких минут. При этом кассир обязан объяснить, почему купюра не отвечает установленным признакам платежности.

Однако если клиент хочет заменить купюру в валюте на аналогичную, только без дефектов, деньги в большинстве случаев будут отправлены на инкассо — то есть, возвращены эмитенту. В этом случае обмен может занять до 6 месяцев, а комиссию, скорее всего, придется уплачивать дважды — банку, который оформляет инкассо, и банку-эмитенту денежных знаков.

При этом нет гарантии, что обмен состоится — например, в «Белагропромбанке» на процедуру отводится месяц. Если за это время поврежденную купюру обменять не удалось, клиент получает ее обратно вместе с ранее уплаченной комиссией. Для оформления инкассо в банке у вас обязательно попросят паспорт.

Как и где обменять поврежденные иностранные купюры?

Далеко не все финансовые учреждения сегодня работают с иностранными банкнотами, которые не отвечают установленным признакам платежности. При этом перечень валют, в которых купюры можно обменять или сдать на инкассо, обычно ограничивается долларами, евро и российскими рублями. Если необходимо избавиться от ветхих польских злотых, швейцарских франков или фунтов стерлингов, стоит обращаться в «БСБ-Банк». На сегодняшний день он единственный, кто принимает купюры, не отвечающие признакам платежности, в этой валюте к обмену на беларусские рубли. Комиссия в этом случае составит 10% (но не менее 50 белорусских рублей).

В среднем же комиссия при обмене ветхих или поврежденных иностранных купюр на беларусские рубли составляет от 3 до 10%. Также могут быть дополнительные ограничения — например, «Банк РРБ» принимает только 100-долларовые купюры, а также банкноты номиналом 50 и 100 евро, а в «Паритетбанке» ветхие иностранные купюры можно обменять только через головной офис в Минске.

Если вы хотите обменять ветхие иностранные купюры на аналогичные, но в хорошем состоянии, не отправляя их на инкассо, сделать это можно в Беларусбанке и «Белгазпромбанке». Но при условии, что банкноты требуемого номинала есть в кассе. В первом случае комиссия составит 3% от суммы (но не менее 5 белорусских рублей), во втором — 9% от суммы, но не менее 3 белорусских рублей.

Воспользоваться услугами инкассо сегодня можно в «Белагропромбанке», «Беларусбанке» и «Белинвестбанке». Комиссия за операцию составит от 3%, но ждать в большинстве случаев придется не менее месяца. Плюс у каждого банка установлены собственные требования к иностранным купюрам, принимаемым на инкассо, и их лучше уточнить перед обменом.

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