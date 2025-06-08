Гомельчане остановили пьяного водителя после аварии и «сдали» ГАИ
- 8.06.2025, 19:36
Видео инцидента завирусилось в соцсетях.
На Восточном обходе в Гомеле произошла авария с участием пьяного водителя, который въехал в ограждение. Очевидцы помогли мужчине и вызвали службы экстренного реагирования. Видео инцидента стало вирусным в TikTok, пишут «Сильные новости».
Автор видео рассказал журналистам, как все происходило. Парни ехали по Восточному обходу и увидели стоящую на аварийке машину с людьми рядом. Подумав, что произошла авария, они остановились, чтобы помочь.
«Мы подбегаем, помогаем мужчине выйти из машины через пассажирскую дверь, он выходит — и еле держится на ногах. Оказалось, мужчина перепил, его занесло, и он въехал в ограждение», — объяснил очевидец.
На место происшествия приехали сотрудники МЧС, ГАИ и скорой помощи. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.
@karpyxachino
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В видео парни критикуют пьяного водителя: «Можно сесть без прав, без техосмотра, но пьяным? Это же просто убить человека! Это ж не людское».
Ролик набрал более 100 тысяч просмотров и множество комментариев. Мнения пользователей разделились:
«Молодцы ПАРНИ! Вы спасли кому-то жизни!»
«Все правильно сделали ребята, спасли ему и другие жизни!!!»
«Правильно сделали, пьяный за рулем — потенциальный убийца»
«Аккуратно запарковался, чтобы никому не мешать, а эти устроили панику…»
«Можно было отвезти домой мужчину, сев за руль, зачем сразу снимать???»
«Не по-пацански все это, да прибежали, да заблокировали бы ему возможность управлять авто, да позвонили бы его родственникам, а не в органы»
«Загнали деда в огромную долговую яму».