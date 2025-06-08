Гомельчане остановили пьяного водителя после аварии и «сдали» ГАИ 8.06.2025, 19:36

Видео инцидента завирусилось в соцсетях.

На Восточном обходе в Гомеле произошла авария с участием пьяного водителя, который въехал в ограждение. Очевидцы помогли мужчине и вызвали службы экстренного реагирования. Видео инцидента стало вирусным в TikTok, пишут «Сильные новости».

Автор видео рассказал журналистам, как все происходило. Парни ехали по Восточному обходу и увидели стоящую на аварийке машину с людьми рядом. Подумав, что произошла авария, они остановились, чтобы помочь.

«Мы подбегаем, помогаем мужчине выйти из машины через пассажирскую дверь, он выходит — и еле держится на ногах. Оказалось, мужчина перепил, его занесло, и он въехал в ограждение», — объяснил очевидец.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС, ГАИ и скорой помощи. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.

В видео парни критикуют пьяного водителя: «Можно сесть без прав, без техосмотра, но пьяным? Это же просто убить человека! Это ж не людское».

Ролик набрал более 100 тысяч просмотров и множество комментариев. Мнения пользователей разделились:

«Молодцы ПАРНИ! Вы спасли кому-то жизни!»

«Все правильно сделали ребята, спасли ему и другие жизни!!!»

«Правильно сделали, пьяный за рулем — потенциальный убийца»

«Аккуратно запарковался, чтобы никому не мешать, а эти устроили панику…»

«Можно было отвезти домой мужчину, сев за руль, зачем сразу снимать???»

«Не по-пацански все это, да прибежали, да заблокировали бы ему возможность управлять авто, да позвонили бы его родственникам, а не в органы»

«Загнали деда в огромную долговую яму».

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