Спецназовцы НГУ только за сутки поразили три российские гаубицы
- 8.06.2025, 20:52
Видеофакт.
Украинские операторы ударных дронов отдельного отряда «Крылья Омеги» продолжают наносить сокрушительные удары по вражеской артиллерии. В течение последних суток бойцами подразделения было уничтожено три гаубицы российских оккупационных войск.
Эти цели ликвидированы с использованием FPV-дронов, что позволяет наносить точечные удары по артиллерийским позициям даже в условиях глубокой обороны и маскировки, информирует Цензор.НЕТ.