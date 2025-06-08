закрыть
8 июня 2025, воскресенье, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецназовцы НГУ только за сутки поразили три российские гаубицы

  • 8.06.2025, 20:52
Спецназовцы НГУ только за сутки поразили три российские гаубицы

Видеофакт.

Украинские операторы ударных дронов отдельного отряда «Крылья Омеги» продолжают наносить сокрушительные удары по вражеской артиллерии. В течение последних суток бойцами подразделения было уничтожено три гаубицы российских оккупационных войск.

Эти цели ликвидированы с использованием FPV-дронов, что позволяет наносить точечные удары по артиллерийским позициям даже в условиях глубокой обороны и маскировки, информирует Цензор.НЕТ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров