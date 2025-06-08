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Зеленский: 15 минут с Трампом в Ватикане сделали больше, чем встреча в Овальном кабинете

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  • 8.06.2025, 22:24
Зеленский: 15 минут с Трампом в Ватикане сделали больше, чем встреча в Овальном кабинете

Встреча в Ватикане оказалась «хорошей и продуктивной».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане помогла изменить к лучшему их отношения.

Комментируя встречу с Трампом в Овальном кабинете, которая закончилась публичным спором, Зеленский рассказал, что ему «было сложно».

А короткую встречу с Трампом в Ватикане он описал как «хорошую и продуктивную».

«Я хотел бы верить, что у нас (с Трампом. – Ред.) нормальные профессиональные отношения. У меня нет достаточно контактов с президентом Трампом, чтобы говорить, какие у нас человеческие отношения», – отметил президент.

Он также добавил, что хотел бы больше контактировать с американским президентом.

«Нужно время, нужны возможности. 15 минут в Ватикане тет-а-тет сделали больше, чем встреча в большом кругу людей в Овальном кабинете», – отметил Зеленский.

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