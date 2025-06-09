Жест доброй воли Змицер Мицкевич

9.06.2025, 11:23

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Ситуация в отдельных отраслях с/х Беларуси реально оставляет желать лучшего.

Когда 22 мая Европейский cоюз ввел очередной пакет санкций против режима Лукашенко, реакция его пропагандистской машины оказалась довольно неожиданной. Вместо того, чтобы снова обвинять «коллективный Запад» в «незаконных ограничениях, направленных на подрыв суверенитета Республики Беларусь», а в тот же самый момент с другой стороны заявлять, что «благодаря санкциям белорусская экономика избавилась зависимости от импорта из недружественных стран и только выросла на этом фоне», чиновники официального Минска избрали другую тактику.

Следует отметить, что новые ограничительные меры Евросоюза – это в первую очередь запретительные пошлины на продукцию агрохозяйства и удобрения из Беларуси и России. На агропродукцию тарифы могут достигать 50%, а для удобрений они вообще могут вырасти до 450 евро на тонну за 3 года (с нынешних около 20 евро) после введения этого регулирования. Именно поэтому такие пошлины и называются запретительными – чтобы ввозить товары, на которые они налагаются, было просто невыгодно.

И вот на фоне такой информации 27 мая в телеграм-канале под названием «Правительство Беларуси» появляется заявление о публикации постановления так называемого Совета министров №287, в котором говорится, что «в ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая государства-члены ЕС».

Да-да, вы все прочитали правильно. Режим Лукашенко разрешил вновь ввозить в Беларусь четыре вида продуктов и обосновывает это исключительно желанием пойти навстречу «недружественным странам». Вот цитата из упомянутого выше заявления: «Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе из стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран».

Где-то мы уже слышали такие заявления про «жесты доброй воли», вам не кажется? А перечень тех самых продуктов не оставляет сомнения: ситуация в отдельных отраслях агрохозяйства Беларуси реально оставляет желать лучшего. И проблемы с наличием на прилавках картофеля (цены на который выросли более чем вдвое) и лука – не просто случайность. И именно ради спасения отечественного рынка от продовольственного кризиса чиновники режима решили, как говорят в их кругах, дать заднюю – частично снять введенные ранее ограничения против стран Евросоюза. Чтобы как минимум капуста и яблоки не повторили опыт главного корнеплода нашего региона с исчезновением из продажи и возвращением через определенное время в разы дороже.

В целом, этот шаг очень хорошо показывает эффективность действий лукашенковской номенклатуры в экономике. Выходит, что эти «контрсанкции» официального Минска оказались самой настоящей иллюстрацией к поговорке «назло маме отморожу уши». Диктатура настолько далеко зашла в своих экономических экспериментах, что и уши в виде белорусского хозяйства оказались отмороженными, и «маму» разозлить не удалось. Ведь смысл же был в том, чтобы показать клятым западникам «кузькину мать»: а ну увидим, как вы там обойдетесь без наших рынков! В итоге ЕС как-то справился, а вот режиму Лукашенко приходится придумывать пропагандистские пируэты, чтобы объяснить аудитории столь резкий разворот в своей политике.

Правда, Европейский Союз для Лукашенко не мама, поэтому и переживать за отмороженные уши непослушного мальчика (а тем более прилагать какие-то усилия к его возвращению в здоровое состояние) точно не будет. Пусть за это переживает его «старший брат» в Кремле, к которому так любит апеллировать диктатор в Минске. Кстати, Путин по поводу этой ситуации шутил: «Картошка в Беларуси закончилась, что это такое?!» Белорусское экономическое чудо, Владимир Владимирович! Это именно он.

Змицер Мицкевич, «Белсат»

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