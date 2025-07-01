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Под атакой ВСУ системы ПВО и РЛС: спутники зафиксировали очаги возгорания в Крыму

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  • 1.07.2025, 9:16
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Под атакой ВСУ системы ПВО и РЛС: спутники зафиксировали очаги возгорания в Крыму

Возможно, были поражены ЗРК С-300 и С-400.

ВСУ атаковали военные объекты на территории оккупированного Крыма. Местные паблики пишут, что сильные «хлопки» были в районе между 00:20 и 00:50 в районе Керчи и Феодосии.

Паблик «Крымский ветер» сообщает, что спутники NASA зафиксировали сильные очаги возгорания южнее села Курортное (Ленинский район, Крым), который расположен на побережье Азовского моря.

Именно в этом районе находились системы С-300 и С-400, а также РЛС. О чем свидетельствуют фото, которые ранее были выложены жителями Крыма в Сеть.

Источник пишет, что в районе Курортного также была замечена РЛС «Каста-2Е2».

При этом ВСУ начали атаковать военные объекты в Крыму еще поздно вечером 30 июня. О «хлопках» сообщали жители Джанкоя, которые слышали звуки прилетов в районе аэродрома.

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