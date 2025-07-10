Мерц заявил, что поговорил с Трампом о закупке Patriot для Украины
- 10.07.2025, 16:33
Немецкий канцлер говорит, что тесно контактирует с американским правительством.
Канцлер Германии Фридрих Мерц обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества систем Patriot и ракет к ним для Украины, но окончательное решение еще не принято.
Об этом немецкий лидер сообщил на пресс-брифинге в кулуарах конференции по восстановлению Украины URC 2025, проходящей 10 июля в Риме, пишет The Guardian (перевод - «Униан»).
По словам Мерца, он «тесно контактирует с американским правительством, с президентом Трампом» относительно планов закупки большего количества систем Patriot и их отправки в Украину. Также он отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины «в свете продолжающихся российских атак».
«Американцам самим нужна часть из них (систем Patriot, - ред.), но у них их также много... Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка», - цитирует издание канцлера Германии.
Также он отметил журналистам, что интересы Германии и Европы в отношении роста, свободной рыночной экономики, энергетической безопасности и политической свободы напрямую связаны с поддержкой Украины в ее борьбе против России.