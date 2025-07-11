Трамп анонсировал поставки оружия Украине и важное заявление по России 3 11.07.2025, 7:33

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Президент США недоволен Путиным.

США будут поставлять оружие Украине через НАТО. Его стоимость полностью будет оплачивать Альянс.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters. Трамп детализировал, что США заключили новое соглашение с союзниками по НАТО и Украиной о поставках американского оружия.

«Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое оружие направляется НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине), и НАТО оплачивает это оружие», — объяснил глава Белого дома.

«Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возмещает полную его стоимость», — добавил он.

Кроме того, Трамп анонсировал, что в понедельник сделает «важное заявление» по РФ.

Примечательно, что в последнее время Трамп недоволен Путиным и отсутствием прогресса в прекращении войны.

«В понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал коротко Трамп в интервью NBC News, отказавшись от дальнейших подробностей.

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