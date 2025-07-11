Стало известно о ликвидации командира российской бригады морпехов

Стало известно о ликвидации командира российской бригады морпехов1
- 11.07.2025, 11:11
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Он мог погибнуть в Курской области.
В российском селе Мусирмы в Чувашской республике похоронили командира 155 бригады морской пехоты Сергея Ильина. Он предположительно был ликвидирован в Курской области.
О смерти российского военного написал глава Урмарского муниципального округа Василий Шигильдеев.
В РФ заявили, что военный РФ погиб во время «специальной военной операции», но точной причины смерти не указали.
Громадське предполагает, что Ильин мог умереть в результате удара Сил обороны по командному пункту в поселке Коренево в Курской области, 2 июля. Тогда в результате удара ВСУ погибли начальник штаба бригады Леонид Башкардин и полковник ВМС РФ Нариман Шихалиев.