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Стало известно о ликвидации командира российской бригады морпехов

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  • 11.07.2025, 11:11
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Стало известно о ликвидации командира российской бригады морпехов
Сергей Ильин

Он мог погибнуть в Курской области.

В российском селе Мусирмы в Чувашской республике похоронили командира 155 бригады морской пехоты Сергея Ильина. Он предположительно был ликвидирован в Курской области.

О смерти российского военного написал глава Урмарского муниципального округа Василий Шигильдеев.

В РФ заявили, что военный РФ погиб во время «специальной военной операции», но точной причины смерти не указали.

Громадське предполагает, что Ильин мог умереть в результате удара Сил обороны по командному пункту в поселке Коренево в Курской области, 2 июля. Тогда в результате удара ВСУ погибли начальник штаба бригады Леонид Башкардин и полковник ВМС РФ Нариман Шихалиев.

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