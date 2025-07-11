Какая погода ждет белорусов в выходные 11.07.2025, 16:43

Прогноз на 12-14 июля.

12 июля погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в западных и крайних северо-восточных районах скажется влияние фронтальных разделов. Переменная облачность, пишет сайт pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь местами по западу и в крайних северо-восточных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет расти.

13 июля ожидается поступление теплых неустойчивых воздушных масс с территории Украины. Переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +22..+29°С.

14 июля ночью сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, днем погоду в Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южной четверти порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +25..+32°С, по западу Беларуси местами +22..+24°С.

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