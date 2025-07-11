Лукашенко совсем перестал «дружить с головой»? 18 11.07.2025, 19:19

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Диктатор сделал странное заявление на «Славянском базаре».

Выступая на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», престарелый белорусский правитель неожиданно начал размышлять об ИИ и том, куда могут завести человечество современные технологии, пишет UDF.

По его словам, раньше очень много говорилось про развитие IT-технологий, а сейчас - про искусственный интеллект.

«Я часто на самых высоких форумах слушаю и думаю: вот все те, кто об этом говорит, хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести? Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали. Я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет? Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта. Продвинутые люди-умницы мне сказали: мы не знаем, куда и к чему приведет», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Поэтому, посоветовал диктатор собравшимся, «держите свою голову в своих собственных руках».

«Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей. Как только кто-то захватит вашу голову, с нами будет все решено… Если мы будем дружить со своей головой, как в народе говорят, если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы!» - сказал Лукашенко.

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