Ночной удар по Луцку: Россия уничтожила жилой дом 12.07.2025, 8:18

Появились первые кадры последствий атаки.

В Луцке в результате ночного комбинированного удара 12 июля практически уничтожен частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Полищука.

«Имеем фактически уничтоженный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна», - сообщил он.

По словам Полищука, также загорелся частный автомобиль. На месте попадания работают экстренные службы.

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