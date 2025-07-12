Ночной удар по Луцку: Россия уничтожила жилой дом
- 12.07.2025, 8:18
Появились первые кадры последствий атаки.
В Луцке в результате ночного комбинированного удара 12 июля практически уничтожен частный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Полищука.
«Имеем фактически уничтоженный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна», - сообщил он.
По словам Полищука, также загорелся частный автомобиль. На месте попадания работают экстренные службы.