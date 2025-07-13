Названы пять упражнений йоги, которые укрепляют сердце и улучшают кровообращение
- 13.07.2025, 12:45
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Их нужно выполнять регулярно.
Сердце — это жизненно важный орган, который непрерывно перекачивает кровь, обеспечивая организм кислородом и питательными веществами.
Стресс, неправильное питание и гиподинамия могут приводить к закупорке коронарных артерий холестерином, что увеличивает риск сердечного приступа. Одним из естественных способов поддержания здоровья сердца является йога. Издание Times of India приводит пять асан, которые помогают укрепить сердечную мышцу и улучшить кровообращение.
Тадасана (поза горы)
Это базовая и одновременно чрезвычайно полезная поза. Она улучшает осанку, укрепляет спину и стимулирует кровообращение. Для выполнения: станьте прямо, соедините ноги, поднимите руки вверх, соединив ладони, и глубоко вдохните. Задержитесь в этом положении на 5−10 секунд, повторите 2−3 раза.
Уткатасана (поза стула)
Открытая для сердца поза, которая укрепляет мышцы ног и корпуса, улучшая дыхание. Из положения Тадасаны согните колени, вытяните руки вверх и удерживайте позу 5−10 глубоких вдохов. Она мягко повышает пульс и тренирует сердце.
Врикшасана (поза дерева)
Эта асана помогает успокоить ум, улучшить равновесие и снизить стресс. Станьте прямо, поставьте стопу одной ноги на внутреннюю часть бедра другой, поднимите руки вверх в жесте «намасте» и удерживайте позу несколько вдохов.
Бхуджангасана (поза кобры)
Мягкий прогиб назад, который раскрывает грудную клетку и улучшает вентиляцию легких. Лягте на живот, ладони под плечами, медленно поднимите грудь и задержитесь в таком положении на 15−30 секунд, глубоко дыша.
Триконасана (поза треугольника)
Эта поза растягивает бока тела, раскрывает грудную клетку и улучшает кровообращение. Расставьте ноги широко, разверните одну стопу на 90°, а вторую — внутрь. Коснитесь одной рукой голени, а вторую вытяните вверх. Задержитесь на 15−30 секунд, затем смените сторону.
Регулярное выполнение этих асан помогает нормализовать давление, уменьшить стресс и сохранить здоровье сердца естественным способом.