Названы пять упражнений йоги, которые укрепляют сердце и улучшают кровообращение 13.07.2025, 12:45

1,650

Их нужно выполнять регулярно.

Сердце — это жизненно важный орган, который непрерывно перекачивает кровь, обеспечивая организм кислородом и питательными веществами.

Стресс, неправильное питание и гиподинамия могут приводить к закупорке коронарных артерий холестерином, что увеличивает риск сердечного приступа. Одним из естественных способов поддержания здоровья сердца является йога. Издание Times of India приводит пять асан, которые помогают укрепить сердечную мышцу и улучшить кровообращение.

Тадасана (поза горы)

Это базовая и одновременно чрезвычайно полезная поза. Она улучшает осанку, укрепляет спину и стимулирует кровообращение. Для выполнения: станьте прямо, соедините ноги, поднимите руки вверх, соединив ладони, и глубоко вдохните. Задержитесь в этом положении на 5−10 секунд, повторите 2−3 раза.

Уткатасана (поза стула)

Открытая для сердца поза, которая укрепляет мышцы ног и корпуса, улучшая дыхание. Из положения Тадасаны согните колени, вытяните руки вверх и удерживайте позу 5−10 глубоких вдохов. Она мягко повышает пульс и тренирует сердце.

Врикшасана (поза дерева)

Эта асана помогает успокоить ум, улучшить равновесие и снизить стресс. Станьте прямо, поставьте стопу одной ноги на внутреннюю часть бедра другой, поднимите руки вверх в жесте «намасте» и удерживайте позу несколько вдохов.

Бхуджангасана (поза кобры)

Мягкий прогиб назад, который раскрывает грудную клетку и улучшает вентиляцию легких. Лягте на живот, ладони под плечами, медленно поднимите грудь и задержитесь в таком положении на 15−30 секунд, глубоко дыша.

Триконасана (поза треугольника)

Эта поза растягивает бока тела, раскрывает грудную клетку и улучшает кровообращение. Расставьте ноги широко, разверните одну стопу на 90°, а вторую — внутрь. Коснитесь одной рукой голени, а вторую вытяните вверх. Задержитесь на 15−30 секунд, затем смените сторону.

Регулярное выполнение этих асан помогает нормализовать давление, уменьшить стресс и сохранить здоровье сердца естественным способом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com