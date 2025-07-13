Польский астронавт завершает миссию на МКС 1 13.07.2025, 13:13

Славош Узнаньский-Вишневский

Фото: Getty Images

Славош Узнаньский-Вишневский и экипаж Ax-4 выполнили более 99% научной программы.

Польский астронавт Славош Узнаньский-Вишневский 13 июля завершает миссию на Международной космической станции. Польское космическое агентство (POLSA) сообщило, что экипаж миссии Ax-4 уже выполнил более 99 процентов запланированных задач. Сегодня — последний рабочий день, а возвращение на Землю запланировано на завтра, передает «Польское радио».

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Sobota była finalnym dniem misji Ax-4, w którym Sławosz Uznanski-Wiśniewski realizował harmonogram przygotowany przez ESA i stronę polską. pic.twitter.com/2WQg4k1g0m — Polska Agencja Kosmiczna (@POLSA_GOV_PL) July 13, 2025

Вчера завершилась серия научных и образовательных экспериментов, подготовленных Европейским космическим агентством (ESA) и польской стороной. Они касались, в частности, психического здоровья астронавтов, качества сна, состояния костей и работы мозга (ЭЭГ). Также на станции реализовали венгерский эксперимент, связанный с наблюдением атмосферных разрядов.

🇵🇱 Gdy patrzę na Ziemię, staje się dla mnie jasne, jak kruche i jednocześnie niezwykłe jest to, co mamy. Z góry nie widać granic, nie widać krajów - widać naszą piękną planetę z cienką atmosferą. Ten widok zapiera dech w piersi.



Kontynenty, oceany, chmury są w nieustannym ruchu,… pic.twitter.com/TiIdupHCgt — Sławosz Uznański-Wiśniewski (@astro_slawosz) July 12, 2025

POLSA подчеркивает, что в проекте было задействовано около 500 человек на Земле, которые поддерживали его реализацию на разных этапах.

«Благодарим всех, кто способствовал успеху этой миссии», — говорится в сообщении.

Отстыковка капсулы SpaceX Dragon Grace от МКС запланирована на завтра, не ранее чем в 13:05 по польскому времени.

Возвращение на Землю пройдет в полностью автоматическом режиме. Капсула с четырьмя астронавтами должна приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии. Трансляцию возвращения проведут Axiom Space, NASA и SpaceX.

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