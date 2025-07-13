В Варшаве вспоминали белорусского добровольца Николая Ильина
- 13.07.2025, 18:29
Герой Украины, Беларуси и Эстонии погиб пять лет назад.
В Варшаве прошла акция памяти героя Украины, Беларуси и Эстонии, белорусского добровольца Николая «Эстонца» Ильина, погибшего на Донбассе пять лет назад. Мероприятие прошло 13 июля в зале Иоанна Павла II костела св. Александра в Варшаве, сообщили сайту Charter97.org организаторы.
Николай Ильин — герой Площади Калиновского 2006 года, военный медик, который пять лет назад погиб на Донбассе во время попытки эвакуации раненого бойца.
На мероприятии выступили: священник Вячеслав Барок, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, Алена Толстая, Дмитрий Лупач, добровольцы Сергей Пальчевский и Александр «Кажан» Бутько.
К пятой годовщине гибели Николая Ильина прозвучали слова не только о героической судьбе белорусского добровольца, но и о его побратимах — и в борьбе с незаконной властью Лукашенко в Беларуси, и с российскими войсками в Украине.