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В Варшаве вспоминали белорусского добровольца Николая Ильина

  • 13.07.2025, 18:29
В Варшаве вспоминали белорусского добровольца Николая Ильина

Герой Украины, Беларуси и Эстонии погиб пять лет назад.

В Варшаве прошла акция памяти героя Украины, Беларуси и Эстонии, белорусского добровольца Николая «Эстонца» Ильина, погибшего на Донбассе пять лет назад. Мероприятие прошло 13 июля в зале Иоанна Павла II костела св. Александра в Варшаве, сообщили сайту Charter97.org организаторы.

Николай Ильин — герой Площади Калиновского 2006 года, военный медик, который пять лет назад погиб на Донбассе во время попытки эвакуации раненого бойца.

На мероприятии выступили: священник Вячеслав Барок, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, Алена Толстая, Дмитрий Лупач, добровольцы Сергей Пальчевский и Александр «Кажан» Бутько.

К пятой годовщине гибели Николая Ильина прозвучали слова не только о героической судьбе белорусского добровольца, но и о его побратимах — и в борьбе с незаконной властью Лукашенко в Беларуси, и с российскими войсками в Украине.

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