Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Киев
- 14.07.2025, 9:28
Сегодня президент США обещал «важное заявление по России».
В Украину с официальным визитом прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много тем для разговора. Россия не желает прекращать огонь. Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход» , — написал Ермак в своем Telegram-канале, публикуя кадры встречи Келлога на вокзале в Киеве.
Отметим, сегодня Трамп обещал «важное заявление по России».