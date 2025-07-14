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Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Киев

  • 14.07.2025, 9:28
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Киев

Сегодня президент США обещал «важное заявление по России».

В Украину с официальным визитом прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много тем для разговора. Россия не желает прекращать огонь. Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход» , — написал Ермак в своем Telegram-канале, публикуя кадры встречи Келлога на вокзале в Киеве.

Отметим, сегодня Трамп обещал «важное заявление по России».

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