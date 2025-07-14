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Atlantic Concil: Запад может положить конец вторжению России в Украину

  • 14.07.2025, 15:21
Atlantic Concil: Запад может положить конец вторжению России в Украину

Ключ к победе — в дронах.

Сегодня около 70% подтвержденных потерь России на фронте — результат работы украинских беспилотников, по данным Королевского института оборонных исследований Великобритании, пишет Atlantic Concil (перевод — сайт Charter97.org).

На фронте FPV-дроны поражают бронетехнику и артиллерию, морские дроны вытеснили Черноморский флот из Севастополя, а ударные беспилотники поражают цели глубоко в тылу — от аэродромов до нефтеперерабатывающих заводов. Украина также использует наземные дроны для штурма окопов и эвакуации раненых.

Но удержание позиций — не победа. Россия ускоряет собственное производство дронов, включая малоуязвимые оптоволоконные модели. Чтобы переломить ситуацию, Украина и союзники должны нарастить производство до 10 миллионов дронов в год. Пока планируется выпустить лишь 5 миллионов.

Одним из решений может стать «датская модель»: прямые закупки у украинских производителей за счет объединенного финансирования стран-доноров, включая проценты от замороженных российских активов. Ожидается, что в 2025 году по этой схеме будет направлено €1,5 млрд.

Для масштабирования производства до необходимых уровней требуется дополнительно €10 млрд за два года. Это позволит Украине завалить фронт «роями» дронов, сокрушить оборону России и изменить ход войны.

Интеграция Украины в оборонную систему ЕС и поддержка ее дроновой индустрии — стратегическая инвестиция в безопасность Европы. Промедление стоит жизней и ослабляет Запад.

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