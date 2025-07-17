Эффект Трампа: Coca-Cola будет добавлять в напитки настоящий тростниковый сахар 17.07.2025, 8:09

Президент США убедил компанию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил компанию Coca-Cola использовать в напитках настоящий тростниковый сахар, а не его заменитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что разговаривал с Coca-Cola о том, чтобы «использовать НАСТОЯЩИЙ тростниковый сахар в напитках компании в Соединенных Штатах, и они согласились это сделать».

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решение в Coca-Cola. Это будет очень хорошее решение с их стороны - вы это увидите. Это просто лучше!» - написал президент США.

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