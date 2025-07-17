Эффект Трампа: Coca-Cola будет добавлять в напитки настоящий тростниковый сахар
- 17.07.2025, 8:09
Президент США убедил компанию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил компанию Coca-Cola использовать в напитках настоящий тростниковый сахар, а не его заменитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что разговаривал с Coca-Cola о том, чтобы «использовать НАСТОЯЩИЙ тростниковый сахар в напитках компании в Соединенных Штатах, и они согласились это сделать».
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решение в Coca-Cola. Это будет очень хорошее решение с их стороны - вы это увидите. Это просто лучше!» - написал президент США.