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В Слониме мужчина развеивал скуку, стреляя по окнам соседей

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  • 17.07.2025, 19:54
  • 2,132
В Слониме мужчина развеивал скуку, стреляя по окнам соседей

Что было дальше.

В Слониме местный житель решил «протестировать» недавно приобретенное пневматическое оружие и начал стрелять из него по окнам домов. В результате были повреждены четыре стекла.

Милиция, приехав на место происшествия, быстро нашла виновного — им оказался 30-летний мужчина, который недавно приобрел пневматическую винтовку. Сам он объяснил свое поведение тем, что, мол, стрелял, потому что было скучно.

Теперь против него возбудили уголовное дело за злостное хулиганство, что грозит наказанием до 10 лет лишения свободы.

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