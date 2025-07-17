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«Торпедо-БелАЗ» вышло во второй раунд квалификации Лиги конференций

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  • 17.07.2025, 21:14
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«Торпедо-БелАЗ» вышло во второй раунд квалификации Лиги конференций

Жодинские футболисты победили в Северной Македонии «Работнички».

Северомакедонские «Работнички» и жодинский «Торпедо-БелАЗ» провели ответный поединок квалификации Лиги конференций.

Команда из Беларуси смогла добыть минимальную победу в этой игре. На 14-й минуте автором единственного забитого мяча стал Стивен Альфред. Ассистировал же ему Павел Седько.

Таким образом, «Торпедо-БелАЗ» по сумме двух матчей победило с результатом 4:0 и пробилось в следующий раунд квалификации, где сыграет против израильского «Маккаби» из Хайфы.

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