«Торпедо-БелАЗ» вышло во второй раунд квалификации Лиги конференций 1 17.07.2025, 21:14

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Жодинские футболисты победили в Северной Македонии «Работнички».

Северомакедонские «Работнички» и жодинский «Торпедо-БелАЗ» провели ответный поединок квалификации Лиги конференций.

Команда из Беларуси смогла добыть минимальную победу в этой игре. На 14-й минуте автором единственного забитого мяча стал Стивен Альфред. Ассистировал же ему Павел Седько.

Таким образом, «Торпедо-БелАЗ» по сумме двух матчей победило с результатом 4:0 и пробилось в следующий раунд квалификации, где сыграет против израильского «Маккаби» из Хайфы.

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