«Торпедо-БелАЗ» вышло во второй раунд квалификации Лиги конференций

«Торпедо-БелАЗ» вышло во второй раунд квалификации Лиги конференций1
- 17.07.2025, 21:14
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Жодинские футболисты победили в Северной Македонии «Работнички».
Северомакедонские «Работнички» и жодинский «Торпедо-БелАЗ» провели ответный поединок квалификации Лиги конференций.
Команда из Беларуси смогла добыть минимальную победу в этой игре. На 14-й минуте автором единственного забитого мяча стал Стивен Альфред. Ассистировал же ему Павел Седько.
Таким образом, «Торпедо-БелАЗ» по сумме двух матчей победило с результатом 4:0 и пробилось в следующий раунд квалификации, где сыграет против израильского «Маккаби» из Хайфы.