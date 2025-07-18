В Беларуси ввели автомобильное изменение 2 18.07.2025, 13:32

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Кого оно коснется?

В Беларуси запретили включать в расчеты цены товаров и услуг «транспортные средства повышенной комфортности». Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство обновило правила, по которым компании планируют и рассчитывают себестоимость товаров для целей ценообразования. Теперь предприятия больше не смогут включать в себестоимость некоторые расходы, связанные с дорогостоящими автомобилями премиум-класса.

В частности, запрещено учитывать три вида затрат: расходы на содержание обслуживание таких машин, амортизацию (износ) по ним и транспортный налог.

Речь идет об автомобилях, попавших в специальный перечень, утвержденный ранее Совмином. Это люксовые марки, которые облагаются повышенным транспортным налогом. В списке — около 20 брендов, включая такие как Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari и Lamborghini.

Напомним, для таких машин в 2024 году ввели десятикратный налог (по сравнению со стандартным).

Постановление опубликовали 18 июля, а вступает в силу оно через пять рабочих дней после этого.

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