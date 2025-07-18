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Зеленский провел часовой разговор с Макроном

  • 18.07.2025, 13:54
Зеленский провел часовой разговор с Макроном

Обсудили ПВО и «коалицию решительных».

Президент Украины Владимир Зеленский провел «очень содержательный» часовой телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

По его словам, обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

«Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов», - написал он.

Отдельно Зеленский отметил договоренность о подготовке пилотов для «миражей»: Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

Также обсудили работу в формате «коалиции решительных» и реализацию договоренностей недавней встречи.

«Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России», - добавил президент Украины.

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