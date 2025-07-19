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Мерц: Раньше мы ездили «зайцем»

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  • 19.07.2025, 15:37
Мерц: Раньше мы ездили «зайцем»
Фридрих Мерц

Канцлер Германии рассказал, как Европа становится независимой от США.

Европа перестает зависеть от США в сфере безопасности, начиная серьезно вкладываться в собственную оборону. В это же время американский президент Дональд Трамп меньше привержен интересам континента, в отличие от своих предшественников. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью BBC.

«Мы знаем, что должны больше действовать самостоятельно, а раньше мы «ездили зайцем». Они (США) просят нас делать больше - и мы действительно делаем больше», - сказал он в разговоре с журналистами.

Кроме того, Мерц признал, что раньше Европа действительно слишком мало делала для собственной обороны и безопасности. Он считает, что теперь ситуация изменилась.

Журналисты напомнили, что еще до официального вступления в должность нынешний канцлер ФРГ добился изменения конституции Германии, чтобы увеличить расходы на оборону.

«Мы недостаточно сильны, наша армия недостаточно сильна - поэтому мы и тратим так много средств», - подчеркнул он.

Мерц отметил, что он с Трампом встречался уже трижды, у них сложились хорошие рабочие отношения. По его словам, президент США так же, как и Европа, хочет завершить войну в Украине. Тем не менее

«мы видим серьезную угрозу - и это Россия. Эта угроза направлена не только против Украины. Это угроза нашему миру, нашей свободе и политическому порядку Европы», - добавил немецкий канцлер.

Журналисты напомнили, что в ночь своей победы на выборах Мерц говорил о том, что администрация Трампа «в значительной степени безразлична к судьбе Европы». Канцлер Германии подчеркнул, что не изменил свое мнение.

«Трамп не настолько сильно привержен сотрудничеству с Европой, как прежние президенты и администрации США», - сказал Мерц.

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