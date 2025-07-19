Сборная Латвии по пляжному футболу отказалась играть с Беларусью 19.07.2025, 17:32

Матч был запланирован на 25 июля.

Сборная Латвии по пляжному футболу отказалась от участия в матче против национальной команды Беларуси в рамках Евролиги, сообщает пресс-служба Латвийской федерации футбола, пишет «Трибуна».

По информации источника, игра между сборными Латвии и Беларуси была запланирована на 25 июля, однако латвийская сторона сообщила, что матч в этот день не состоится.

Напомним, после этапа Евролиги в Грузии беларусская команда продолжит участие в турнире в Италии. С 25 по 27 июля в Кастелламмаре-ди-Стабия их соперниками будут сборные Латвии, Молдовы и Швейцарии.

Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. В двух предыдущих сезонах беларусы завоевали бронзовые медали, а в 2021 году стали серебряными призерами.

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