Маск внезапно похвалил Трампа 5 2.07.2025, 12:08

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После намеков о возможной депортации.

Миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США внезапно похвалил Дональда Трампа. Перед этим американский лидер допустил возможность депортации Маска.

Об этом Илон Маск написал в X (Twitter).

Бизнесмен опубликовал публикацию Трампа, где тот сообщил, что Израиль согласился на «необходимые условия» для 60-дневного прекращения огня в Секторе Газа.

«Отдадим должное тому, кто заслуживает похвалы. Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов во всем мире», - написал Маск.

Стоит отметить, что публикация Илона Маска появилась на фоне обсуждений его возможной депортации из США.

На днях Трамп заявил, что Маск, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и «вернуться в Южную Африку», если бы не предоставленные ему субсидии. Он также не исключил вопрос депортации Маска.

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