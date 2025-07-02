Маск внезапно похвалил Трампа

Маск внезапно похвалил Трампа5
- 2.07.2025, 12:08
- 1,280
После намеков о возможной депортации.
Миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США внезапно похвалил Дональда Трампа. Перед этим американский лидер допустил возможность депортации Маска.
Об этом Илон Маск написал в X (Twitter).
Бизнесмен опубликовал публикацию Трампа, где тот сообщил, что Израиль согласился на «необходимые условия» для 60-дневного прекращения огня в Секторе Газа.
«Отдадим должное тому, кто заслуживает похвалы. Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов во всем мире», - написал Маск.
Стоит отметить, что публикация Илона Маска появилась на фоне обсуждений его возможной депортации из США.
На днях Трамп заявил, что Маск, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и «вернуться в Южную Африку», если бы не предоставленные ему субсидии. Он также не исключил вопрос депортации Маска.