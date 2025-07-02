Лукашенко подписал указ о Белорусско-Российском университете7
- 2.07.2025, 18:52
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Диктатор продолжает курс тотальной русификации белорусского образования.
Александр Лукашенко подписал указ о Белорусско-Российском университете.
В сообщении говорится, что диктатор Беларуси в среду, 2 июля, подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и России об условиях деятельности, которая касается Белорусско-Российского университета.
Названным договором конкретизируются статус, а также основные положения деятельности данного вуза, которые касаются задач, правил, а также порядка приема для получения образования, органов управления.