Сенат США выделил $10 млрд на колонизацию Луны силами NASA 1 2.07.2025, 19:06

Илон Маск выступал критиком этой программы.

Несмотря на предложения администрации президента США Дональда Трампа на четверть сократить финансирование NASA, государственные программы по колонизации Луны получили дополнительные $10 млрд из бюджета.

Как сообщило агентство Euronews, из указанной суммы 4,1 миллиарда предназначены для создания двух ракет SLS для миссий Artemis IV и V. Еще 2,6 миллиарда долларов выделены на строительство космической станции Gateway на лунной орбите. Она запланирована как перевалочный пункт для астронавтов между Землей и спутником.

Владелец одной из самых успешных в мире аэрокосмических компаний SpaceX Илон Маск ранее развернул целую лоббистскую кампанию против строительства Gateway. Он неоднократно заявлял, что эффективнее высаживаться сразу на Луну. Также Маск называл расточительными ракеты SLS, поскольку они одноразовые.

Сенат внес поправки в президентское предложение по финансированию NASA и не учел отношение Илона Маска к колонизации Луны тоже. Хотя миллиардер является влиятельным человеком в космической отрасли, но не имеет официальных властных полномочий. Поэтому влиять на политику может только опосредованно — через привлечение лоббистов и публичные заявления.

Американский парламент поддержал строительство ракет SLS и космической станции Gateway, учитывая не только технологическую эффективность, которую критиковал Илон Маск. Во внимание принимались также возможности бюджета, внутренняя политика и вопросы рабочих мест.

Несмотря на то, что Сенат не согласился со всеми предложениями администрации Трампа, финансирование космического агентства США на 2026 год все еще может быть сокращено. Окончательный бюджет пока не утвердили. С этим связывают отказ NASA от участия в важных научных конференциях.

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