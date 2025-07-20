На севере Ирана произошло мощное землетрясение 1 20.07.2025, 8:25

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Власти проверяют ситуацию.

На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр зафиксирован вблизи города Шахруд. Власти проверяют ситуацию, пока о жертвах или разрушениях не сообщается.

Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Ирана.

Его эпицентр был расположен в 44 км к северо-западу от города Шахруд (население около 131 000), а глубина толчков - примерно 7 км.

По состоянию на сейчас сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Власти и местные службы продолжают мониторить ситуацию и проверять последствия стихии в населенных пунктах, расположенных вблизи эпицентра.

Информация о любых последствиях появится позже, если будут новые данные.

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