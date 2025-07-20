Израиль впервые начинает масштабные наземные операции в центральной Газе 20.07.2025, 12:45

1,114

Военные приказали эвакуировать гражданских.

ЦАХАЛ объявили о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала - одном из немногих районов в центре сектора Газа. Однако ранее армия не применяла сухопутное наступление.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Военные приказали эвакуировать гражданских из юго-западной части города, готовясь к расширению боевых действий.

«Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить вражеский потенциал и террористическую инфраструктуру в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала», - заявил представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи.

Решение начать наступление в Дейр-эль-Бала принято на фоне затянувшихся переговоров о прекращении огня в Катаре, где Израиль обвиняет ХАМАС в затягивании ответа на предложения.

В то же время в Тель-Авиве тысячи протестующих требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

Дейр-эль-Бала долго удерживался под контролем боевиков, которые, по оценкам израильских военных, держат там пленных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com