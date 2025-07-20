Израиль впервые начинает масштабные наземные операции в центральной Газе
- 20.07.2025, 12:45
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Военные приказали эвакуировать гражданских.
ЦАХАЛ объявили о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала - одном из немногих районов в центре сектора Газа. Однако ранее армия не применяла сухопутное наступление.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Военные приказали эвакуировать гражданских из юго-западной части города, готовясь к расширению боевых действий.
«Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить вражеский потенциал и террористическую инфраструктуру в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала», - заявил представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи.
Решение начать наступление в Дейр-эль-Бала принято на фоне затянувшихся переговоров о прекращении огня в Катаре, где Израиль обвиняет ХАМАС в затягивании ответа на предложения.
В то же время в Тель-Авиве тысячи протестующих требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.
Дейр-эль-Бала долго удерживался под контролем боевиков, которые, по оценкам израильских военных, держат там пленных.