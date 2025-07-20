Под Витебском горел зерноочистительно-сушильный комплекс 1 20.07.2025, 13:08

Там хранился урожай ячменя.

Работники МЧС ликвидировали загорание зерноочистительно-сушильного комплекса в Витебском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре вблизи деревни Курино поступило спасателям 19 июля в 20.54. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление внутри зерносушильной шахты комплекса. Спасатели ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

В результате пожара спасено 59,85 тонны ячменя, 0,15 тонны — повреждено.

На месте происшествия работало 5 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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