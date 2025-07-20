закрыть
20 июля 2025, воскресенье, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Витебском горел зерноочистительно-сушильный комплекс

1
  • 20.07.2025, 13:08
Под Витебском горел зерноочистительно-сушильный комплекс

Там хранился урожай ячменя.

Работники МЧС ликвидировали загорание зерноочистительно-сушильного комплекса в Витебском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре вблизи деревни Курино поступило спасателям 19 июля в 20.54. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление внутри зерносушильной шахты комплекса. Спасатели ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

В результате пожара спасено 59,85 тонны ячменя, 0,15 тонны — повреждено.

На месте происшествия работало 5 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль