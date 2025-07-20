Под Витебском горел зерноочистительно-сушильный комплекс

Под Витебском горел зерноочистительно-сушильный комплекс1
- 20.07.2025, 13:08
Там хранился урожай ячменя.
Работники МЧС ликвидировали загорание зерноочистительно-сушильного комплекса в Витебском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщение о пожаре вблизи деревни Курино поступило спасателям 19 июля в 20.54. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление внутри зерносушильной шахты комплекса. Спасатели ликвидировали возгорание, никто не пострадал.
В результате пожара спасено 59,85 тонны ячменя, 0,15 тонны — повреждено.
На месте происшествия работало 5 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.