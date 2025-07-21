«Герой СВО» в Тюменской области РФ зарезал жену в день свадьбы 5 21.07.2025, 19:09

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Алексей Марчуков

На войну он завербовался, чтобы избежать лишения свободы.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима участника войны с Украиной Алексея Марчукова за убийство жены Марины, пишет портал «72.ру». Сестра фигуранта Любовь сообщила, что преступление произошло в день свадьбы. Пара расписалась в Тюменской области 4 марта, когда военный приехал в отпуск. Бракосочетание праздновали у сестры. «Мы посидели, выпили. Алексей еле стоял на ногах, я его сама до дома провожала. Было, что он в шутку говорил: „Я найду другую“. Марина обижалась, выходила покурить», — рассказала Любовь.

По прибытии домой в Юргинское молодожены поссорились. По данным следствия, это произошло на почве ревности, в итоге Марчуков ударил жену хозяйственным ножом в сердце. Она скончалась от потери крови. Сын Марины рассказал, что пара нередко конфликтовала и Марчуков позволял себе бить невесту — в один момент она хотела от него уйти, но в итоге простила, когда он «на коленях умолял ее вернуться». У осужденного криминальное прошлое — он не раз привлекался за «дебоширство», сообщила его сестра. На войну Марчуков завербовался, чтобы избежать лишения свободы. «У него был выбор: либо в тюрьму, либо на СВО. Он подписал контракт и уехал добровольцем», — уточнила Любовь. После приговора военный заявил, что хотел бы вернуться на фронт.

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