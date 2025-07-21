ВСУ поразили российский ЗРК С-300 в Белгородской области

ВСУ поразили российский ЗРК С-300 в Белгородской области1
- 21.07.2025, 20:27
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Силы обороны Украины 20 июля нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300П в Белгородской области. Также был поражен радиолокационный комплекс «Небо-М».
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«20 июля Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по противнику в различных локациях, продолжая сосредотачивать усилия на ослаблении военного потенциала РФ», - говорится в сообщении.
Как рассказали в Генштабе, средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский ЗРК С-300П в Белгородской области, что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе.
В этой же области наши войска также нанесли удар по радиолокационному комплексу «Небо-М», что критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М «Big Bird».
«Такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями», - отметили в Генштабе.
Там также подчеркнули, что ослабление этих систем непосредственно поддерживает украинские усилия, направленные на уменьшение способности России вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру нашего государства.
Кроме того, такие удары непосредственно подрывают способность РФ демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории.
«Силы обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины», - отметили в Генштабе.