В Киеве собака спасла хозяйку от удара российского беспилотника 2 21.07.2025, 22:39

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Животное предупреждало хозяйку об опасности за 30 секунд до удара дрона.

В Киеве собака по кличке Мрия во время российской комбинированной атаки в ночь на 21 июля заливистым лаем предупреждала хозяев об ударе «шахедов» — за 30 секунд до него.

Об этом рассказала хозяйка животного в комментарии каналу «Новости.Live».

«Смело бросалась на «шахеды», очень сильно лаяла и всегда предупреждала за 30 секунд до удара о нем. И это давало нам час сгруппироваться. Собственно, ее и назвали в честь Мрии (видимо, имеется в виду самолет Ан-225 — ред.). Такая же смелая и несгибаемая. Поэтому сейчас пойдем и будем заниматься восстановлением квартиры», — сказала она.

По словам хозяйки собаки, они вовремя спустились в паркинг.

«Мы успели в паркинг спуститься. Это нас спасло. Поэтому обязательно все должны ходить в укрытие. Базовая штука», — подытожила она.

В ночь с 20 на 21 июля Россия атаковала Украину 450 целями, удалось сбить 403 из 423 дронов и «подавляющее большинство» ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По информации спикера Воздушных сил Юрия Игната, в результате массированного удара РФ по Киеву было зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий.

Как заявил руководитель КГВА Тимур Ткаченко, по предварительным данным, из-за вражеской атаки пострадали 8 человек.

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