закрыть
23 июля 2025, среда, 4:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве прошли акции против ограничения работы антикоррупционных органов

  • 23.07.2025, 4:59
В Киеве прошли акции против ограничения работы антикоррупционных органов

Протесты были и в других городах.

В Киеве, Днепре, Полтаве, Одессе и Львове прошли акции протеста против законопроекта, сокращающего полномочия органов Украины по борьбе с коррупцией — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

НАБУ в своем телеграм-канале также опубликовала кадры с акций протеста и поблагодарила митингующих за поддержку.

ТСН сообщает, что в столице протестующие собрались у театра имени Франко (расположен вблизи Крещатика и правительственных объектов) и скандировали лозунги в защиту двух ведомств, а также кричат «Нет коррупции во власти». На митинге был мэр Киева Виталий Кличко. Ранее он публично выступал против «уничтожения антикоррупционных органов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип