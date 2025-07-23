В Киеве прошли акции против ограничения работы антикоррупционных органов
- 23.07.2025, 4:59
Протесты были и в других городах.
В Киеве, Днепре, Полтаве, Одессе и Львове прошли акции протеста против законопроекта, сокращающего полномочия органов Украины по борьбе с коррупцией — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
НАБУ в своем телеграм-канале также опубликовала кадры с акций протеста и поблагодарила митингующих за поддержку.
ТСН сообщает, что в столице протестующие собрались у театра имени Франко (расположен вблизи Крещатика и правительственных объектов) и скандировали лозунги в защиту двух ведомств, а также кричат «Нет коррупции во власти». На митинге был мэр Киева Виталий Кличко. Ранее он публично выступал против «уничтожения антикоррупционных органов».