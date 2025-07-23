Надежды «Гомсельмаша» рухнули 23.07.2025, 16:13

Белорусскую технику вытесняют с российского рынка.

Вслед за газовой, угольной, нефтяной и некоторыми другими отраслями России о серьезных проблемах заговорили производители сельхозтехники. Собственно, об обвале производства там говорилось еще в конце прошлого года. И это уже крепко зацепило белорусский «Гомсельмаш». Сейчас выясняется, что ситуация не улучшилась. Скорее наоборот. Она критическая, пишет planbmedia.io.

У нас проблемы

Из-за падения рентабельности фермерских хозяйств и роста себестоимости производства рухнул спрос на сельхозтехнику, заявил первый заместитель гендиректора «Ростсельмаша» Алексей Швейцов на недавней конференции «Где маржа — 2025». По данным Швейцова, в первом полугодии 2025 года обеспеченность российского сельского хозяйства техникой заметно ухудшилась.

Закупки зерноуборочных комбайнов российскими сельхозпроизводителями с 2021 года по конец первого полугодия 2025-го рухнули на 74%.

«У нас есть уже дефицит техники. За предыдущие три года мы все, не только „Ростсельмаш“, недопоставили в рынок техники на один год, снижение на 74% по поставкам к уровню 2021 года», — цитирует портал поле.рф выступление Швейцова.

Отгрузки сельхозтехники с января по июнь 2025 года упали: зерноуборочных комбайнов — на 60%, по самоходным кормоуборочным — на 25%, тракторов конечным потребителям — на 39%.

По данным «Ростсельмаша», в производстве сельхозмашин тоже «отрицательная динамика». За первые полгода упал выпуск зерноуборочных комбайнов — на 46%, кормоуборочных — на 41%, тракторов — на 23%.

При этом дефицит парка зерноуборочных комбайнов оценивается на уровне 37 тысяч единиц, тракторов — 50 тысяч единиц.

«Обновление [техники] резко снизилось, — рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский корреспонденту 161.RU. — А обновляли технику на 10−15% ежегодно. Но сейчас этот показатель резко упал, практически в два раза. Это прямо лакмусовая бумажка о том, что у нас происходит с экономикой. Крестьяне-то хотят обновляться. У них горячее желание есть, но нет возможности. Денег нет. Не на что такое обновление проводить».

При этом энергообеспеченность тракторов в России — на катастрофически низком уровне. За минувший год, по данным поле.рф, она составила 157 лошадиных сил на 100 гектаров пашни. По этому показателю Россия на порядок отстаёт от многих других крупных стран-производителей сельхозтехники. Например, в США энергообеспеченность составляет 1,6 тысячи, а в ЕС – 1,2 тысячи лошадиных сил. Кстати, и Беларусь заметно превышает российский показатель, у нее 500 л.с.

Рынок двоих не вывозит

Ранее в интервью 161.ru совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин сообщал, что 2024 год стал худшим для сельхозмашиностроения за последние десять лет. Динамика продаж в нынешнем году еще хуже, говорит Бабкин. За последние три года «Ростсельмаш» не продал в Европу ни одного трактора и комбайна, экспорт продукции упал до 8%.

И Беларусь российскому коллеге — не друг, не брат, а самый прямой конкурент. Весной Бабкин жаловался, что белорусский «Гомсельмаш» находится в более выгодном положении, чем российские производители. Потому что государство льготирует российскому потребителю ставку по кредиту — за счет собственного бюджета.

И льготирует не от хорошей жизни. На экспорт в Россию в 2024-м году «Гомсельмаш» поставлял около 80% производимой техники. К ноябрю производство на «Гомсельмаше» упало всего до 92 комбайнов. И до уровня 2023 года, 3013 единиц, не дотянули больше четверти. При этом на складах предприятия на начало декабря прошлого года было 1299 комбайнов (на 378 больше, чем годом ранее), сообщало «Зеркало».

Выходит, дефицит на рынке есть. Запасы на складах — тоже. А продаж и перспектив — нет.

В итоге ухудшение ситуации на российском рынке усиливает и конкуренцию. Российский рынок для белорусских производителей становится все менее комфортным. А других — нет. В результате — ухудшение финансового состояния и проблемы с расчетами за инвестиционный импорт. За металл, комплектующие, услуги и т.д. Примерно как с МТЗ, про поток исков в суды к которому мы недавно писали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com