В оккупированном Крыму прогремели взрывы

В оккупированном Крыму прогремели взрывы3
- 23.07.2025, 20:23
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Полуостров, вероятно, атакуют дроны.
Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Полуостров, вероятно, атакуют дроны.
Об этом сообщает «Крымский ветер» в Telegram.
«Крымский ветер» обратил внимание, что в пропагандистских каналах появилась информация о массированной атаке дронов на Крым.
При этом в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома «Бельбек».
В пропагандистских каналах также пишут о череде взрывов в Севастополе. На этом фоне у местных жителей отключили интернет.
Жителей Севастополя призывают «покинуть пляжную зону».
Атаку подтверждает и так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ПВО якобы уничтожила шесть дронов. Три из них - в районе аэродрома «Кача».