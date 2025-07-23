В оккупированном Крыму прогремели взрывы 3 23.07.2025, 20:23

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Полуостров, вероятно, атакуют дроны.

Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Полуостров, вероятно, атакуют дроны.

Об этом сообщает «Крымский ветер» в Telegram.

«Крымский ветер» обратил внимание, что в пропагандистских каналах появилась информация о массированной атаке дронов на Крым.

При этом в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома «Бельбек».

В пропагандистских каналах также пишут о череде взрывов в Севастополе. На этом фоне у местных жителей отключили интернет.

Жителей Севастополя призывают «покинуть пляжную зону».

Атаку подтверждает и так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ПВО якобы уничтожила шесть дронов. Три из них - в районе аэродрома «Кача».

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