В Стамбуле завершился третий раунд переговоров Украины и РФ 23.07.2025, 21:53

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Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров.

В Стамбуле закончился третий раунд российско-украинских переговоров, сообщили источники РБК-Украина.

Прошлые две встречи состоялись 16 мая и 2 июня.

Сегодня делегация Украины отправилась в Стамбул, где прошла третья встреча с представителями РФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины — ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По данным РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона поднимала вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным.

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