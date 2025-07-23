В Стамбуле завершился третий раунд переговоров Украины и РФ
- 23.07.2025, 21:53
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Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров.
В Стамбуле закончился третий раунд российско-украинских переговоров, сообщили источники РБК-Украина.
Прошлые две встречи состоялись 16 мая и 2 июня.
Сегодня делегация Украины отправилась в Стамбул, где прошла третья встреча с представителями РФ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины — ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
По данным РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона поднимала вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным.