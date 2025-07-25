Гродненский «Неман» установил рекорд
- 25.07.2025, 11:58
Ни одна белорусская команда не отыгрывалась в еврокубках после счета 0:2.
Гродненский «Неман» стал первым белорусским клубом в еврокубках, который смог победить, проигрывая по ходу матча 0:2, заметило «Еврорадио». Это случилось во втором раунде квалификации Лиги конференций, в матче против «Кошице». После первого тайма «Неман» уступал в два мяча, но во втором тайме смог перевернуть игру и победить со счетом 3:2.
Отметим, что этому поспособствовал вратарь команды, который на последних минутах парировал пенальти. Добавим, что прямо сейчас нападающий «Немана» Павел Савицкий — лучший бомбардир турнира, который забил четыре гола.
«Неман» в этом еврокубковом сезоне принес Беларуси больше всего очков в рейтинг УЕФА, что пока позволяет стране в сезоне 2027/2028 снова выставить четыре клуба в Европе.