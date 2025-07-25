«Тунеядцев» заставили убирать Климовичский хлебозавод 7 25.07.2025, 19:18

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За труд им не заплатили.

Безработных, состоящих на учете в милиции, «в рамках профилактической акции» отправили наводить порядок на Климовичском комбинате хлебопродуктов.

Об этом отчиталась районная газета «Родная Ніва». Об оплате труда в публикации речи не идет, заметил «Белсат».

Временно исполняющий обязанности в должности первого заместителя начальника отдела внутренних дел Климовичского райисполкома Игорь Демьянов рассказал, что перед тем, как людей отправляли на принудительный труд, в отделе милиции с ними встретились представители управления по труду, занятости и социальной защите, отдела внутренних дел и отдела по образованию райисполкома, сектора занятости, районной больницы.

Людям рассказывали о профилактике правонарушений, включая состояние алкогольного опьянения. А также напомнили, что «в Климовичском районе достаточно свободных мест, на которые можно трудоустроиться».

«Главное – желание. И вот именно желания у многих из приглашенной категории лиц не хватает», – заявил Игорь Демьянов.

Таким образом чиновники пытаются повлиять на трудоустройство людей. Демьянов добавил, что людей без работы, состоящих на учете в милиции, «доставляют» на заседания комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Как отмечают правозащитники из MAYDAY, раньше людей не «доставляли», а вызывали по телефону или повесткой.

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