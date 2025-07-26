Сдержат ли Лондон и Берлин Путина без помощи Вашингтона? 1 Виктор Константинов, «Зеркало недели»

26.07.2025, 13:23

Ставка — безопасность Европы.

В конце прошлой недели Великобритания и Германия подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве. Соглашение стало самым масштабным между двумя странами за многие десятилетия, и одно это привлекло к документу всеобщее внимание. Вдобавок значительная часть договора посвящена двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности и обороны. На фоне продолжающейся российской агрессии против Украины подобный документ превращается в серьезную заявку двух ключевых экономических и военных держав Европы на создание автономной европейской военной структуры.

Военное сотрудничество действительно является важнейшим элементом нового договора. Вооруженные силы и обороноспособность страны — ключевые задачи и для британского премьера Кира Стармера, и для немецкого канцлера Фридриха Мерца. Оба ставят российскую угрозу на первое место среди оборонных приоритетов Европы, оба выступают за усиление самостоятельности европейцев в военной сфере на фоне сомнений в готовности США обеспечивать безопасность континента, оба последовательно продвигают идеи повышения расходов на оборону и боеспособности национальных армий. По сути взгляды двух лидеров на насущные потребности оборонной сферы совпадают полностью.

Быстрое сближение Британии и Германии в оборонной сфере началось еще в прошлом году. В июле 2024 года совместная декларация обозначила основные направления оборонного сотрудничества двух стран: сдерживание российской агрессии, поддержка Украины, укрепление НАТО, в частности восточного фланга Альянса, тесное сотрудничество между армиями двух стран и их военно-промышленными комплексами. В октябре того же года было подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран. Британия и Германия создали совместные механизмы сотрудничества, где главной задачей стала координация действий Великобритании и Германии по трем направлениям: сотрудничество вооруженных сил (вплоть до разработки стратегий обороны), координация военно-политических ответов на вызовы безопасности в Европе и за пределами континента, а также военно-техническое сотрудничество.

О сотрудничестве в разработке, производстве и продаже оружия стороны договариваются особенно активно и масштабно. В мае 2025 года появилось соглашение, заложившее основу для совместных работ над боевыми самолетами, бронетехникой и ракетными системами средней дальности. Последний проект больше других связан с потребностями Украины — ракеты дальностью порядка 2000 километров, о разработке которых Британия и Германия договорились, представляют для нас особый интерес, поскольку позволяют существенно расширить возможности поражения российских военных и промышленных объектов, находящихся глубоко в тылу. О том, что немецко-британская разработка предназначена и для Украины, лидеры двух стран прямо заявили во время пресс-конференции в день подписания договора о дружбе.

Сотрудничество Лондона и Берлина в военной сфере вообще тесно связано с войной против российских захватчиков, которую ведет наша страна. В нынешнем договоре российская агрессия в Европе определена как главная угроза безопасности обеих стран. Такое заявление имеет далекоидущие стратегические последствия — ведь оно предполагает целый спектр политических и военных шагов в ответ на угрозу. Сегодня и Лондон, и Берлин не рассматривают возможность нормализации отношений с агрессором, прямо определяют сдерживание российской угрозы как цель своей оборонной политики и сделали долгосрочную политическую и военно-техническую поддержку Украины своим безусловным приоритетом.

Если к британской позиции в поддержку Украины мы привыкли, — ее мы наблюдаем даже не с начала полномасштабной агрессии, а с 2014 года, — то поворот Германии к однозначно проукраинской позиции является относительно свежей тенденцией. Да, нынешний канцлер поддерживал Украину задолго до победы на выборах. Но теперь речь идет о государственной позиции, еще и закрепленной в международных соглашениях — отказаться от таких обязательств намного сложнее, чем от слов главы правительства. И потому ценность немецко-британского договора для Украины очевидна.

Инициатива Британии и Германии не создает конкуренции НАТО и не ставит важность евроатлантического сотрудничества под сомнение. Лондон и Берлин создают самостоятельного исполнителя, но не новый центр принятия стратегических решений. Автономность — не независимость. Дело даже не в том, что во всех упомянутых двусторонних документах Лондон и Берлин подтверждают приверженность трансатлантическому союзу. В немецко-британском военном сотрудничестве не заложены военно-политические механизмы управления, нет отдельных военных органов, нет и отдельной военной структуры. В институциональном смысле двустороннее сотрудничество поддерживает существующие структуры НАТО.

Основной особенностью сотрудничества двух стран является практический характер: разработка конкретных систем вооружений, предметные договоренности по политическим шагам, направленным против конкретной угрозы (и конкретной страны эту угрозу породившей). В этом смысле двусторонние соглашения работают на повышение обороноспособности НАТО больше, чем все последние саммиты Альянса — ведь вместо общих слов в этих документах прописаны конкретные действия.

Строительство европейской обороны, в котором лидеры обеих стран видят выход из многих проблем безопасности на континенте — не единственная причина сближения Великобритании и Германии. Обе стороны преследуют в этом сближении и собственные цели.

Для Германии глубокий диалог с Лондоном — важная часть действий, направленных на укрепление лидерства в Европе. В последние годы позиции Берлина в Европе пошатнулись: сказались экономические трудности и непоследовательность в поддержке Украины. Германия проявляла нерешительность во время кризисов, особенно связанных с обороной и военными вызовами. Весь послевоенный период в этой сфере Германия оставалась ведомой — подчиненной США, действующей в унисон с НАТО. Мерц хочет сделать страну ведущей военной силой на континенте. Он усиливает армию и активно вовлекает Германию в решение проблем обороны, чтобы преодолеть имидж неполноценной великой державы без самостоятельной военной политики.

В приоритете у Мерца — сотрудничество со всеми ключевыми странами Европы. Он тесно сотрудничает с Францией, особенно в сфере безопасности и обороны: во время майской встречи немецкий канцлер договорился с французским президентом о переводе совместного совета обороны и безопасности в режим постоянной работы. В Лондоне, сразу после подписания договора с Британией, Мерц выказал желание создать трехсторонний механизм координации обороны и военного сотрудничества вместе с Парижем и Лондоном. Одновременно Мерц хочет углубить сотрудничество в рамках Веймарского треугольника — неформальной группы в составе Германии, Франции и Польши.

Мерц ставит Германию в центр принятия решений в сфере безопасности Европы. И не только в этой. Договор о дружбе между Британией и Германией не ограничивается обороной. Среди других важнейших сфер сотрудничества — борьба с нелегальной миграцией, развитие транспортного сообщения, политические консультации по Индо-Тихоокеанскому региону, гуманитарное и научное сотрудничество. Для Лондона открывается возможность вернуться в Европу, несмотря на выход из Европейского Союза. И ключевым хабом европейско-британских связей станет Германия, через которую Лондон сможет реинтегрироваться во многие важные для него сферы взаимодействия с ЕС. Если Мерцу удастся «подстраховать» НАТО там, где Альянс дает сбои, заменить ЕС там, где объединение не может переступить через последствия Брекзита, то Германия не просто вернет себе роль лидера в Европе, она станет наиболее влиятельной силой на континенте.

Для Великобритании сближение с Берлином позволит смягчить часть негативных последствий выхода из ЕС. Договоренности в области транспорта позволят де-факто вернуть европейские инвестиции в страну (пусть и через немецких подрядчиков), образовательное сотрудничество сможет увеличить заметно сократившееся «поголовье» студентов с континента, военно-техническое сотрудничество оживит не только этот сектор экономики, но и многие с ним связанные. Кир Стармер не может вернуть страну в Евросоюз — противники этого в Британии многочисленны. Но он стремится возобновить связи с ЕС везде, где это возможно, — и поддержка его начинаний со стороны крупнейшей экономики Европы будет существенным подспорьем.

Немецко-британское сближение, по замыслу Мерца и Стармера, должно принести два главных результата. Во-первых, повысить самостоятельность Европы в мировой политике, даже когда речь идет о военной сфере. На фоне непредсказуемой политики США эта цель приобретает особое значение для всего континента. Во-вторых, повысить эффективность решений самых острых вопросов. Демократические процедуры ЕС хороши, но часто дают сбои, когда одна страна для решения собственных тактических задач может заблокировать стратегические политические решения всего Евросоюза. И Германия, и Великобритания, несомненно, хотят «подстраховать» институты ЕС, создав фактически официальный клуб ключевых держав Европы, в том числе и не входящих в Европейский Союз.

Да, говорить об успехе этих начинаний еще рано. Но ведущие страны Европы показывают, что готовы менять подходы к европейской политике, остававшиеся неизменными на протяжении десятилетий. И этого достаточно, чтобы с уверенностью заявлять: Великобритания и Германия сегодня пишут не только новую страницу истории двусторонних отношений, но и новую страницу европейской истории.

Виктор Константинов, «Зеркало недели»

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